Ce jeudi après-midi, les services de police ont maîtrisé un individu porteur d'un sabre aux environs de l'académie de musique de Quevaucamps. L'homme s'était déjà fait remarquer un peu plus tôt à l'autre bout du village au niveau du magasin Intermarché, où il avait créé un certain trouble. Il a poursuivi son périple en passant devant l'école avant d'endommager un bus des TEC non loin de l'académie de musique, où il a finalement été maîtrisé. L'individu était visiblement sous l'influence de produits stupéfiants.