Un appel aux dons est lancé sur l’entité de Beloeil pour les victimes des inondations !

La commune et le CPAS de Beloeil s’associent avec la Maison Croix-Rouge Beloeil-Bernissart-Chièvres et font appel à votre solidarité !

La récolte de vos dons à destination des sinistrés se fera à la salle des fêtes de Basècles (Place de Basècles) ce vendredi de 16h à 19h, ce samedi de 14h à 19h et ce dimanche de 14h à 19h.

Seront acceptés les vivres non-périssables, les produits d’hygiène, les produits de puériculture et les jouets pour les enfants.

"Nous comptons sur votre respect dans le choix de vos dons afin d'apporter une aide concrète aux victimes des inondations, souligne la commune de Beloeil. La commune et le CPAS se coordonneront dans les prochains jours afin d’acheminer et de distribuer les dons auprès des communes touchées et des personnes sinistrées."

Par ailleurs, des citoyennes avaient lancé un appel à la solidarité envers les sinistrés rue Grande à Basècles. Elles ont réussi à remplir deux semi-remorques. Un beau geste.