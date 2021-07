La mobilisation et la solidarité s’organisent en soutien aux personnes sinistrées suite aux inondations qui ont ravagé une partie de notre pays ces derniers jours. Tout le monde s’y met, notamment les Miss de la région.

Les comités de Miss Péruwelz, Miss Chièvres et Miss Leuze ont ainsi décidé d’unir leurs efforts afin de récolter un maximum de dons dans les jours à venir.

"Il y a quatre points de collecte, à savoir Leuze, Roucourt, Chièvres et aussi Saint-Ghislain. Nous avons même des gens de Valenciennes qui nous appellent pour fournir des dons, souligne Christopher Malaise, responsable du comité Miss Péruwelz. Notre collecte se fera plus particulièrement à destination de trois localités : Comblain-au-Pont, Poulseur et Chanxhe. Une amie qui a vécu là-bas nous a parlé des nombreux besoins sur place. Si jamais la collecte est conséquente, nous pourrons envisager d’étendre la distribution à d’autres communes et villages."

Tous les dons sont les bienvenus, comme l’explique Christopher. "Nous récoltons de tout : denrées alimentaires, vêtements pour hommes, femmes et enfants, couettes, draps, produits d’hygiène comme dentifrice et savon. Les gens qui n’ont pas la possibilité de se déplacer peuvent nous prévenir, nous essaierons dans la mesure du possible d’aller chercher les dons à leur domicile. Mais nous privilégions les dépôts dans nos points de collecte."

Les denrées et produits peuvent être déposés jusqu’à mercredi. "Nous tenons aussi à souligner l’investissement des élus des différents comités, précise Christopher Malaise. Certains sont en vacances mais se mobilisent malgré tout pour apporter leur contribution. C’est à souligner."

Pour éviter toute mauvaise blague, vous pouvez contacter directement les trois comités via leur page Facebook ou téléphoner à Christopher au 0455/12 25 92.