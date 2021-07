Très sensible au bien-être animal, la Péruwelzienne Sabrina Delgutte n’a pas manqué l’occasion d’organiser une collecte en guise de soutien aux animaux ayant été eux aussi victimes des inondations qui viennent de s’abattre sur notre pays.

"Si l'élan de générosité est énorme pour les humains, ce qui est évidemment compréhensible, il est l'heure de venir aussi en aide à leurs fidèles compagnons de vie, assure Sabrina. Une récolte de dons pour chiens, chats et rongeurs est donc proposée pour les entités de Péruwelz, Leuze et alentours. Nous récoltons tout ce qui peut leur être utile : paniers, couvertures, laisses, colliers, gamelles, nourriture pour chiens, chats, rongeurs, cages ou encore manteaux. Des accessoires et denrées utiles à leur bien-être. Pour les denrées alimentaires pour les petits poilus, tout peut être déposé dans plusieurs grandes surfaces de Péruwelz et de Wiers ce vendredi avant 15 heures."

Pour tout le reste, le dépôt se fera ce samedi 17 juillet à 12 h à Péruwelz, ruelle Léon Pavot, 1 (face à l’ancien Central Park).

"Nous ferons un voyage afin de mener tout ça à bon port", souligne encore Sabrina.

Rendez-vous sur via l’événement Facebook https://www.facebook.com/events/942994963217179/?sfnsn=mo