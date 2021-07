Suite aux intempéries qui ont causé de nombreux dégâts ces derniers jours dans une partie du pays, le CPAS et la Régie communale de Leuze ont décidé d’unir leurs forces en organisant

une récolte de vivres, de vêtements, de matériel de nettoyage et de jeux à la rue d’Ath 33 A, sur le site Dujardin.

Sont ainsi acceptés les vêtements en bon état et propres, les draps et couvertures, les vivres alimentaires non périssables, les produits d’hygiène et de nettoyage, raclettes, torchons, seaux, matériel de puériculture et jeux pour enfants.

"Les locaux seront accessibles encore samedi et dimanche de 9 h à 16 h et lundi de 9 h à 19 h. L’opération suscite déjà un bel élan de générosité", indique Nicolas Dumont, échevin et président de la Régie.

Infos : 0494/59.52.14