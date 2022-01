À son ouverture en 2000, on promettait au musée leuzois Mahymobiles un rayonnement quasi international, avec des centaines de milliers de visiteurs à la clé. Plus de vingt ans se sont écoulés et on ne peut pas dire que l’enthousiasme est débordant (12 000 entrées par an selon le bourgmestre). "Cet outil touristique est intéressant mais il est largement sous-exploité", reconnaît l’échevin Nicolas Dumont. "Face à ce constat d’échec, la Ville a aussi sa part de responsabilité, notamment en matière de prospective afin d’assurer la promotion du site."

Pour renforcer l’attractivité du musée de l’Auto, hébergée dans les bâtiments d’une ancienne usine textile, rue Erna, les autorités communales portent avec la famille Mahy et l’agence Ideta un projet de modernisation et de revitalisation du site.

Le chantier serait financé grâce à un crédit de 1,2 million € inscrit au budget extraordinaire 2022 de la Ville de Leuze. Grâce à une large subsidiation de la Région, la charge communale ne serait "que" de 242 000 €. "Les travaux doivent être entrepris dans un délai très court pour pouvoir obtenir les 80 % de subsides", dit le maïeur Lucien Rawart.