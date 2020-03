Très grosse affluence dans les supermarchés ce vendredi, notamment à Quevaucamps.



Les cours sont suspendus, les cafés et restaurants sont fermés et… les supermarchés sont bondés ! C’était une réalité jeudi soir déjà et encore beaucoup plus ce vendredi. Notamment du côté du magasin Colruyt de Quevaucamps. Un endroit déjà fort fréquenté de manière générale mais qui a connu un pic rarement atteint.

"À 8 h 30, le parking était déjà plein à craquer, indique David Aliano, le gérant. Il y avait des caddies partout dans le magasin et des files. Je n’avais jamais connu ça, même pendant la guerre du Golfe dans les années nonante."

Comme un peu partout, la clientèle s’est ruée sur le même type de produits. "Surtout les denrées non périssables , confirme le gérant . Il y a le papier toilette et les pâtes mais aussi les farines et les conserves en général."

En début d’après-midi, la situation était redevenue plus normale, même si le parking était encore bien rempli. Certains clients n’ont pas hésité à porter un masque pour déambuler dans le magasin, preuve que la situation inquiète.

David Aliano a d’ailleurs pu remarquer l’angoisse de plusieurs clients. "On le voit. Ils sont stressés. C’est une situation assez exceptionnelle. Les gens ont des craintes. Ils sont bien entendu réceptifs à ce que le gouvernement a dit mais font également très attention à ce que vous, médias, véhiculez comme message. Il suffit qu’on annonce que tel produit va être en rupture de stock pour que ce soit la ruée sur celui-ci."

Pourtant, le gérant se veut rassurant par rapport aux stocks de marchandises disponibles. La chaîne Colruyt a d’ailleurs lancé un appel au calme en expliquant à sa clientèle que les magasins restaient accessibles aux horaires habituels et qu’il y avait bien du stock. David Aliano confirme que l’approvisionnement suit son cours normal. Il nous montre la réserve. Tout est sous contrôle.

"Ici, au magasin, trois semi-remorques nous arrivent chaque jour avec de la marchandise. Il ne faut donc pas paniquer. Simplement, avec cette grosse affluence, nous avons besoin d’un peu de temps pour réachalander les rayons. On ne sait pas encore dire avec exactitude combien de temps cette situation va durer, mais nous sommes prêts à faire face. On se croirait un peu au moment des fêtes de fin d’année, quand le magasin est aussi pris d’assaut."