La décision de reporter l’élection péruwelzienne à l’année prochaine a été d’autant plus facile à prendre que les élues et les élus donnent entière satisfaction.

"Ils et elles assument parfaitement leur rôle, explique Christopher Malaise. Et avec le report, tous auront quand même l’occasion de représenter la Ville un peu plus longtemps vu qu’en ce moment, toutes les prestations sont annulées. Nos représentants ne pourront par exemple pas participer à la Sainte-Anne, qui est annulée. C’était une déception pour eux quand ils ont appris la nouvelle."

Sans dramatiser, Margaux Bouchain, actuelle Miss Péruwelz, confirme qu’il a fallu digérer.

"Quand le confinement a été annoncé, j’ai directement pensé aux prestations qui allaient être suspendues. Étant donné qu’on se trouvait alors au beau milieu de mon année de règne, j’étais donc extrêmement déçue", confie Margaux.

Pas de festivités cet été

Miss Péruwelz prend son rôle très à cœur depuis son élection en septembre 2019. "Heureusement, j’ai déjà eu l’occasion d’effectuer énormément de prestations depuis mon élection. J’ai par exemple représenté Péruwelz en me rendant aux élections de villes voisines comme Ath, Comines et Leuze. Mais c’est sûr que le plus gros restait à venir avec toutes les festivités péruwelziennes durant cet été. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année."

En attendant un déconfinement plus large, Margaux essaie de demeurer présente au maximum sur les réseaux sociaux. "Même si je ne peux pas représenter Péruwelz physiquement en ce moment, j’essaie de rester la plus active possible sur ma page Facebook, à travers laquelle je garde un contact avec les Péruwelziens en communiquant notamment au sujet des actions du comité."

Le report de l’élection à 2021 permettra à Margaux et aux autres élus et élues de continuer à porter leur écharpe. Une bonne nouvelle, finalement.

"C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je représenterai Péruwelz encore durant un an", conclut Margaux Bouchain.

G.Dx