Au centre du village, les convives sont venus nombreux pour une soirée riche en surprises et découvertes. Point d’orgue de la soirée, l’inauguration du bâtiment contemporain qui accueillera désormais les visiteurs.

Quelques discours de circonstance ont entamé la soirée en beauté. Président du site, Claude Demarez a retracé brièvement le long chemin de cette nouvelle réalisation, depuis sa conception jusqu’à sa concrétisation. La valorisation de l’Archéosite d’Aubechies ne fut pas aussi tranquille que l’étang dans lequel se reflète désormais le nouveau bâtiment. Pour un coût de 1 233 896 €, la construction permettant un accueil digne de tous les publics comprend une salle audiovisuelle avec vue sur le plan d’eau et quatre nouvelles salles destinées aux ateliers et animations. Claude Demarez a profité de l’occasion pour remercier le personnel, les guides et les artisans qui font vivre le lieu.