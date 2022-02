Face à ces augmentations de prises en charge, l'association, située à Ville-Pommerœul (Bernissart) n'a pas d'autre choix que de s'adapter. "Les cas d'abandons sont en hausse et les choses ne vont malencontreusement pas s'arranger avec le temps. Pour certaines personnes, les animaux ne sont pas considérés comme des êtres vivants mais plutôt comme des objets", poursuit la responsable de l'ASBL. "Par-dessus le marché, la crise sanitaire n'améliore pas cette triste tendance. Le coût de la vie augmente et certains citoyens s'aperçoivent qu'ils ne savent tout simplement plus s'occuper de leur animal".

"Au niveau des infrastructures, cela reste très compliqué. Nous essayons toujours de trouver de la place par n'importe quel moyen", conclut Maud Derycke. Grâce à l'aide de nombreux bénévoles, l'ASBL se bat au quotidien. Cette dernière espère également trouver des prairies supplémentaires pour l'été et agrandir leurs aménagements tout en organisant diverses cagnottes. Dans une démarche pédagogique, l'association Au bonheur Animal organise des stages avec les enfants pour les sensibiliser à la cause animale. Ainsi, ces derniers peuvent non seulement revenir à la maison avec des connaissances mais en plus prendre conscicence que les animaux sont loin d'être des objets.