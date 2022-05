Depuis quelques semaines, les sections Coiffure et Aide familial(e)/soignant(e) de l’Athénée et leurs enseignants se sont investis dans plusieurs projets citoyens avec notamment le Home Livemont d’Aubechies ou le C.P.A.S. de Bernissart.

Cette fois, c’est en partenariat avec la Ville de Péruwelz et la Zone de secours de Wallonie Picarde que la section Coiffure de l’établissement ouvrira prochainement ses portes pour s’occuper de vos chevelures, le tout pour la bonne cause : "Les 6, 9, 10 et 12 mai toute la journée ainsi que les 17 et 20 juin, nos étudiants de 5e, 6e et 7e année recevront ceux qui le souhaitent pour mettre en avant les divers apprentissages de leur formation, et ce durant toute la journée. Cette initiative est réalisée au profit des sinistrés ukrainiens puisque la totalité des bénéfices leur sera destinée", commente Laurence Hennebert, professeure de la section coiffure à l’A.R.P.