L’hiver approchant à grands pas, de nombreux automobilistes vont prochainement remplacer leurs pneus d’été par ceux d’hiver. Une révision de leur véhicule est également préconisée afin d’éviter les mauvaises surprises. L’Athénée provincial de Leuze proposera, en ce sens, des révisions gratuites sur la Grand-Place de l’entité le samedi 20 novembre à l'occasion de son opération "OK pour l'hiver". Cela fait maintenant 12 ans que l’initiative est organisée par la section Automobile de l’établissement.

Le but de cette opération est de permettre aux conducteurs de passer cette période de circulation difficile dans les meilleures conditions. Il ne s'agit cependant pas de remplacer le garagiste, ni d'instaurer une quelconque concurrence mais bien de promulguer quelques conseils judicieux aux conducteurs. Ces derniers repartiront également avec un petit cadeau.Sous l'œil attentif de leurs professeurs, les élèves de la section automobile (4e, 5e et 6e) passeront donc au crible les points les plus déterminants en matière de sécurité. "explique la cheffe d’atelier. "Serge Hustache, Président du Collège provincial, félicite cette initiative qui met en exergue la qualité de l’enseignement provincial et la formation qualifiante en Wallonie Picarde. "Ce contrôle gratuit se tiendra sur la Grand-Place de Leuze, le samedi 20 novembre 2021 entre 9h et 13h.