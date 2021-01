Un accident s'est produit ce mardi matin sur l'E42 (A16) Mons-Tournai-Lille à hauteur de Pommerœul. Ce dernier impliquait une voiture et un camion-citerne transportant du nitrate d'ammonium. Le camion roulait en direction de Deinze. Les circonstances précises de l'accident n'ont pas encore été communiquées.



L'accident a provoqué des embarras de circulation et des déviations ont été mises en place dans la matinée.



La police fédérale a indiqué que l'axe autoroutier a été partiellement rouvert à la circulation vers 12h30, notamment via la voie latérale vers Tournai. Seules les sorties Pommerœul de et vers Tournai étaient encore fermées en milieu d'après-midi. Des déviations restent toutefois en place en amont et en aval du lieu de l'accident.



"Le produit de la citerne accidentée a été transvasé dans une autre contenant en milieu d'après-midi", précise encore la police fédérale.