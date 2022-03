Les candidats intéressés, qu’ils soient demandeurs d’emploi ou à la recherche d’un nouveau challenge, sont invités à s’inscrire à l’une des deux journées "Jobdays" organisées les samedi 26 mars de 9h à 14h et lundi 28 mars de 15h à 20h.

Les postulants seront accueillis au sein de l’entreprise leuzoise Lutosa, qui occupe déjà près de 800 personnes. Une visite de l’usine sera organisée, ainsi qu’une "rencontre échange" avec l’équipe en charge du recrutement.

Des profils très variés

Lutosa propose un large panel de métiers dans les départements suivants: des opérateurs et superviseurs d’équipe (production et emballage), des électromécaniciens et techniciens en automation, des caristes, des managers commerciaux pour l’Afrique, le Japon et l’Angleterre, des collaborateurs pour le service clientèle, un conseiller en prévention, etc.

Une nouvelle unité de production de flocons inaugurée cette année

Véritable fleuron de l’industrie agroalimentaire, Lutosa peut se targuer d’exporter ses frites et autres spécialités (croquettes, flocons…) sur les cinq continents, dans 146 pays!

Un programme d’investissement a été réalisé ces dernières années et se poursuivra en 2022 avec l’inauguration d’une nouvelle entité de pointe pour la production de flocons de pommes de terre.

Inscriptions avant le 13 mars sur le site internet de Lutosa, via la page Jobdays.