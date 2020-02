La conseillère socialiste Clarisse Cantillon a demandé au bourgmestre de rétablir une parution plus régulière des comptes rendus des conseils sur le site internet de la Ville.

"Lors de la législature précédente, on pouvait y trouver les comptes rendus des conseils. J’ai été interpellée il y a quelques mois par une habitante qui regrettait que le site ne soit pas à jour. Nous étions alors en juin 2019 et elle ne pouvait accéder qu’au conseil de janvier. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un seul compte rendu, celui du 5 décembre, soit la présentation du PST et en plus, il ne comporte que les présentations de la majorité. Aucune intervention de la minorité n’y est visible."

L’opposition voudrait aussi se faire entendre ou plutôt se faire lire dans le bulletin communal Les Événements du Péruwelzis. "Plus d ’un an après les élections de 2018, la minorité n’a toujours pas eu l’opportunité de faire valoir ses positions politiques dans le magazine, assure Clarisse Cantillon . En septembre, vous aviez proposé la mise à jour de la charte déontologique. À la suite des remarques du PS, le point a été reporté et n’a toujours pas été remis sur la table du conseil."

Échevins en photo…

Le PS aimerait que la précédente ligne de conduite soit restaurée. "Le choix était de rester sur une information largement dépolitisée en réservant un seul espace, égalitaire, aux tribunes politiques et en évitant au maximum d’accompagner les articles de photos d’échevins. Force est de constater que les partis politiques n’ont pour l’heure, plus la possibilité d’intervenir, mais on y voit davantage les membres de la majorité."

Le bourgmestre, Vincent Palermo (MR-IC) est d’accord pour finaliser la charte. "Et aucun mot d’ordre n’a été donné pour privilégier la majorité. On ne met personne de côté. Laissez-nous un peu de temps. Nous travaillons aussi au développement de la communication via d’autres supports."