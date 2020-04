Conserver le lien avec les lecteurs est un défi durant ce confinement.

Même si elles ne sont pas accessibles au public en ce moment, les bibliothèques et médiathèques demeurent malgré tout très actives et s’invitent chez les gens par différents canaux de communication pour proposer jeux, lectures et défis.

Par exemple, l’équipe de la bibliothèque communale de Leuze se mobilise afin de rester en rapport avec ses visiteurs habituels.

"À l’annonce de la fermeture de la bibliothèque à la suite des mesures liées au Covid-19, l’équipe a souhaité maintenir le lien avec les lecteurs , indique Pauline Dehouck, responsable de la bibliothèque. Pour nous, c’est l’occasion d’illustrer et de mettre en pratique un des objectifs du plan de développement, à savoir instaurer la convivialité hors les murs de la bibliothèque. Grâce à la formation à l’animation de projets collectifs et avec l’aide de Gatien Bataille, de Cooptic, une plateforme a pu voir le jour."

Le rendez-vous est fixé sur https://cooptic.be/ferme/biblioleuze. Quotidiennement, les bibliothécaires filment des lectures d’albums avec l’accord des maisons d’édition et des auteurs, proposent des bricolages, des comptines ou encore des jeux de doigts créés exceptionnellement.

"Le prêt de livres n’étant plus possible actuellement, les familles peuvent ainsi découvrir de nouveaux titres , poursuit Pauline. Et le public adulte peut également trouver son bonheur sur le site. D’une part, un atelier d’écriture en ligne est accessible. Il est proposé par Michel Voiturier avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme. D’autre part, un outil d’échanges de lectures pendant le confinement a été installé pour permettre aux membres du Cercle de lecture, ainsi qu’aux lecteurs qui le souhaitent, de déposer les titres lus et des commentaires. Des tutoriels permettent de s’approprier ces nouveautés."

L’équipe a aussi pu donner suite à un projet conçu en partenariat avec l’école communale de Bon Air : le Raton liseur. "Il s’agit d’un prix littéraire divisé en quatre catégories d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans. Le principe est simple : les enfants écoutent quatre histoires et votent pour leur préférée, détaille Pauline. Afin de recevoir l’accès aux différents salons de lecture et aux bulletins de vote en ligne, il suffit d’envoyer un mail à la bibliothèque et de spécifier l’âge des enfants. La bibliothèque a déjà reçu 34 bulletins de vote."

Par ailleurs, les animatrices maintiennent le contact avec les personnes inscrites au prêt à domicile ou au home via des appels téléphoniques ou l’envoi de courriers individuels. "Bien que la période représente un véritable défi, l’équipe tient absolument à maintenir la continuité du service et le contact avec les lecteurs, quitte à réinventer ses pratiques" , conclut Pauline.

Infos sur la page Facebook de la bibliothèque communale de Leuze et contact aussi via bibliotheque@leuze-en-hainaut.be.