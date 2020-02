En matière de logement, le conseil communal a été invité à modifier le programme d’ancrage 2012-2013. Il comprenait entre autres la transformation de l’ancienne gendarmerie de Belœil en 7 logements sociaux adaptables et adaptés, l’opération intergénérationnelle, durable et communautaire pour 5 logements à Grandglise, rue du Marais et enfin la transformation d’une habitation rue du Partiau à Wadelincourt en un logement social de type unifamilial.

Sauf que, faute de moyens humains et financiers, le collège doit renoncer aux projets de Belœil et de Wadelincourt et a proposé un changement d’opérateur en sollicitant la reprise de ces dossiers par la société l’Habitat du Pays vert, et ce via la conclusion d’un bail emphytéotique.

Cette société n’a pas souhaité reprendre le projet de Wadelincourt. L’Habitat du Pays vert estime que la situation de ce bâtiment semble trop éloignée des services et facilités. Dès lors, la future destination de ce bien communal est à l’étude. Quant au projet intergénérationnel de Grandglise, il constitue la priorité du nouveau programme communal de développement rural.

Au nom du groupe Pour l’avenir, Alain Carion a regretté l’absence de mise en œuvre des projets de Belœil et de Wadelincourt. "Nous regrettons que vous souhaitiez céder ces projets au Pays vert, a-t-il ainsi signifié . Au niveau de l’ancienne gendarmerie de Belœil, nous savons que le bâtiment est en mauvais état. Mais n’aurait-on pas pu prévoir, plutôt que des logements sociaux, des logements pour personnes âgées et/ou handicapées ? Car ce type de logement manque. Nous regrettons que la commune ne reste pas propriétaire. En plus, les nouveaux logements n’iront peut-être pas à des gens de l’entité."

Sur ce point, Christian Vandeputte (PS) indique que l’exemple de l’ancienne école d’Ellignies-Sainte-Anne est positif. "Car pas mal de gens de l’entité sont venus y habiter."

Marcel André et Luc Vansaingèle (PS), à propos du Partiau, ont souligné que le bâtiment était en très mauvais état et qu’une rénovation coûterait de toute façon cher. Il faudra plus que probablement démolir pour y faire du logement.

"Une commune a-t-elle les moyens de gérer seule toute cette politique du logement ? Je n’en suis pas sûr", a martelé le bourgmestre.