Pêche aux canards, autotamponneuses ou encore lunapark sont installés sur la Grand-Place et la place du Jeu de Balle de Leuze à l'occasion de la foire d'hiver. Quatorze forains émerveilleront les petits et les grands jusqu'au dimanche 13 février. Avec l'obligation du port du masque dès l'âge de 6 ans, la pandémie du coronavirus ne semble pas avoir freiné certains parents.", précise Tracy, une jeune maman.

Du côté des forains, le discours est un peu moins enthousiaste. "Depuis l'ouverture le 5 février, on ne peut pas dire que la foire bat son plein", précise l'homme responsable de la pêche aux canards. "Par rapport à avant, nous constatons une légère diminution de la fréquentation. La crise sanitaire, l'augmentation des prix et le mauvais temps ne nous sont pas favorables". Sonia, gérante du stand de tir au coeur de la foire d'hiver, tient les mêmes propos. "C'est très calme, nous ressentons que la population est en manque d'argent. Toutes les traditions commencent peu à peu à se perdre. Beaucoup de personnes viennent surtout pour se balader. Ceux qui participent choisissent un ou deux stands mais pas plus".

Augmentation des prix

Depuis quelques mois, fort est de constater que les prix flambent. Avec l'augmentation du gasoil ou encore de l'électricité, les forains ont aussi dû adapter leurs prix. "Nous n'avons pas eu le choix de revoir nos tarifs. De 5 euros, nous sommes passés à 6 euros pour une participation", explique le responsable de la pêche aux canards.

Stéphanie, baigne dans le milieu depuis sa naissance. En charge du stand des autotamponneuses, elle a été contrainte aussi d'augmenter ses prix. "Avec l'inflation, les forains sont obligés de repenser leurs prix. Lors de la crise, mon compagnon a même été obligé d'aller travailler ailleurs pour qu'on puisse poursuivre notre activité".