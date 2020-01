En s’adressant au personnel communal lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, Lucien Rawart (MR), bourgmestre leuzois, s’est d’abord réjoui de la concrétisation, en cours ou à venir, de nombreux projets.

Mais il ne pouvait pas passer sous silence l’obstacle sur lequel les autorités communales viennent de trébucher : le projet de réhabilitation de la RN60 dans la traversée de Leuze. En d’autres mots, la Grand-Place.

"En 2019, un seul dossier n’a pas recueilli le consensus habituel et a fait l’objet d’un vote", a-t-il dit. Il a tout de même précisé que tous les membres du collège ont marqué leur accord sur les travaux projetés rue de Condé et rue Émile Vandervelde, soit de part et d’autre de la Grand-Place.

Là où ça coince avec les représentants d’Idées, groupe partenaire dans la majorité, c’est au sujet de la traversée proprement dite de la Grand-Place.

"Oui, il n’y a eu divergence d’avis qu’en ce qui concerne la réhabilitation de la RN60 dans sa traversée de la Grand-Place", a fait remarquer Lucien Rawart.

"En collège, les élus du groupe MR, à l’instar de 190 requérants, commerçants, sociétés de services et entrepreneurs, n’ont pu marquer leur accord sur la réhabilitation projetée de la Grand-Place. Le groupe MR ne peut accepter que la RN60, dans la traversée de la Grand-Place, soit à sens unique, depuis de la rue de Condé jusqu’à la rue Vandervelde, ce qui obligerait les engins motorisés venant de la rue de Condé à emprunter trois voiries communales, la rue de Tournai, la rue Joseph Wauters et la rue du Jeu de Balle, pour retrouver la rue de Condé et la route vers le sud de Leuze."

Le bourgmestre et son groupe ne comprennent pas non plus pourquoi le projet déposé par le SPW concerne aussi des routes communales et la place du Jeu de Balle, sur lesquelles le SPW ne peut intervenir ni techniquement ni budgétairement. "Vice versa, le personnel communal ne peut intervenir sur les routes régionales."

Lucien Rawart ne veut en tout cas pas porter le chapeau de la mise au placard probable de ce dossier dont les Leuzois entendent parler depuis des décennies. Il s’est montré offensif

"Le 11 décembre dernier, en réunion au SPW, à la direction des Routes de Mons, le responsable m’a informé qu’un budget de 2,5 millions relatif à la réhabilitation de la RN60 à Leuze a bien figuré dans le plan Infrastructures du SPW pendant un certain temps, mais que ce budget avait été retiré il y a plus d’un an , a ainsi assuré Lucien Rawart. Or, aucun membre de notre majorité n’en a été informé ! Rien depuis fin 2018 !

Le bureau d’études Sweco a-t-il finalisé son étude sachant que les 2,5 millions estimés nécessaires pour concrétiser le projet sur le terrain ont été supprimés du budget Infrastructures 1 du SPW il y a plus d’un an ? Ce qui est certain, c’est que le SPW était au courant du retrait de ce budget de 2,5 millions du plan Infrastructures élaboré par l’ancien gouvernement wallon."

Rien avant 2025 !

Le bourgmestre ajoute que le SPW savait qu’aucun crédit relatif au projet n’a été réinscrit dans le plan Infrastructures de mobilité ajusté jusqu’en 2025 et repris dans la déclaration de politique régionale 2019-2024 du nouveau gouvernement wallon.

De cette déclaration de politique régionale, Lucien Rawart a retiré un extrait du chapitre consacré à la mobilité. "Il y est mentionné qu’en ce qui concerne les projets élaborés par le SPW le gouvernement wallon entend prendre acte des dossiers déjà adjugés, confirmer les dossiers relatifs aux travaux hydrauliques, confirmer les dossiers qui concernent principalement la mobilité douce et/ou le travail collectif et qu’au-delà du plan 2019-2025, à l’exception des travaux de sécurité et des connexions au réseau existant d’infrastructures essentielles que sont les gares et hôpitaux par exemple, le gouvernement wallon n’entamera pas l’étude et ne réalisera pas de nouvelles voiries et d’extensions de voiries."

Dès lors, pour le bourgmestre leuzois, les choses sont claires. "Voilà une déclaration de politique régionale qui scelle sans doute le sort du projet de réhabilitation de la RN60 dans sa traversée de Leuze car, même si le fonctionnaire délégué de l’administration de l’Urbanisme devait délivrer le permis, le SPW n’aura sous ce gouvernement wallon ni le budget ni l’autorisation nécessaire de son ministre de tutelle pour exécuter son projet de réhabilitation de la RN60 avant 2025, soit avant la fin de cette nouvelle mandature."