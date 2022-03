Qu’une ville de la taille de Leuze possède une école supérieure réunissant 500 étudiants est une particularité qui mérite d’être soulignée. Nicolas Dumont, échevin des Sports, ne s’en cache pas. "C’est assez exceptionnel. Et c’est dommage que, par le passé, il n’y ait pas eu plus de contacts entre la Ville et l’école. C’est pourtant un partenaire qu’on doit chouchouter. Car ce sont 500 étudiants et du personnel qui viennent chaque jour sur notre territoire. Ce serait dommage que ce ne soit que pour suivre les cours et repartir ensuite".