La décision a été prise par les autorités communales: la grande parade lumineuse qui devait déambuler dans le centre-ville de Péruwelz le dimanche 19 décembre, avec 15 groupes et 170 figurants, est annulée.

"Nous sommes tous déçus mais cette manifestation regroupe des milliers de personnes et dans le contexte actuel, il était de notre responsabilité de l’annuler", explique Vincent Palermo, le bourgmestre. "Il aurait été quasi impossible de contrôler tous les spectateurs qui viennent voir cette parade comme les règles actuelles l’imposent. Il faut aussi tenter au maximum de désengorger les hôpitaux."

Le village de chalets devrait quant à lui, sauf changement dicté par l’évolution sanitaire, être maintenu. "Il sera composé de 30 chalets au final et nous limiterons son accès à 250 personnes au même moment. Chacun devra respecter le protocole. Les agents de sécurité et la police y veilleront. À 23 heures, nous fermerons. Logiquement, le village doit se tenir sur deux week-ends à partir du 10 décembre et nous ferons le point après le premier week-end pour voir s’il n’y a pas eu de débordements", souligne le bourgmestre.

Quant à la patinoire, elle sera bien en place du 10 décembre au 9 janvier comme prévu. "Il n’y a que l’inauguration qui est annulée afin de ne pas créer un regroupement. Et l’accès à la patinoire sera limité à 50 personnes en même temps. Toutes ces mesures sont prises sous réserve d’autres changements dictés par la situation sanitaire. Nous tenons des réunions à ce sujet en ce début de semaine pour faire le point", conclut le bourgmestre.