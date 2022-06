La place des Martyrs à Pommerœul pourrait faire l’objet d’une refonte dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de village" qui vise à renforcer l’attractivité des communes de moins de 12.000 habitants. L’idée est de prévoir des aménagements d’espaces publics pour les rendre plus conviviaux et fonctionnels.

Le gouvernement wallon pourrait ainsi accorder un subside allant de 200.000 à 500.000 € TVAC correspondant à 80 % du montant des travaux subsidiables. Les projets seront à déposer au plus tard pour le 15 septembre.

Le projet communal d’aménagement de la place des Martyrs, intégré au programme communal de développement rural (PCDR), répond visiblement aux objectifs de la subvention et le conseil communal de Bernissart s’est donc positionné pour défendre ce projet.

Stationnement revu

Il est stipulé que le périmètre concerné va de la Place des Martyrs jusqu’à l’angle de la rue Levecq, rue A. Cantillon (abords du monument aux morts) et quai du Rieu (jusqu’à la rue du Petit Crépin).

Le projet consistera à repenser les espaces de parking et à favoriser un aménagement paysager et convivial. La place des usagers doux comme piétons et cyclistes sera privilégiée. Le projet vise aussi à mieux valoriser l’établissement Horeca et la salle J. Demols. Cette refonte pourrait permettre l’accueil ponctuel d’un marché et de festivités locales.

La commune pourrait faire appel à Ideta pour remplir une mission d’assistance en vue de déposer un dossier de demande de subsides. Le conseil sollicite donc Ideta pour obtenir un devis relatif à l’accompagnement de la commune dans le cadre de ce projet, notamment pour la réalisation d’une étude préalable.

Le conseiller 6tem-ic Aurélien Mahieu a demandé si une participation citoyenne était prévue. "C’est l’auteur de projet qui se chargera de la démarche au besoin. On peut lui demander de l’intégrer", a fait savoir Roger Vanderstraeten, le bourgmestre.