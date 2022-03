Quel plaisir pour une grande majorité de la population de revoir le sourire de ses collègues ou de ses connaissances. Lors du dernier comité de concertation, un bon nombre d'assouplissements, dont la levée de l'obligation du port du masque sauf dans les transports en commun et dans les unités de soins, ont été décidés. Cette annonce a aussi été marquée par le passage du baromètre corona en jaune et par les adieux du célèbre CST. Notre pays semble donc vraisemblablement revenir à une vie normale. Sauf que, certains citoyens comptent bien garder le masque buccal encore un certain temps. C'est notamment le cas de Laurent Vinchent, responsable de la célèbre friterie l'Arrêt 110 dans l'entité de Péruwelz.

"Cela fait maintenant deux ans que le masque fait partie de notre quotidien. Pour moi, le porter est devenu comme une sorte de mécanisme qui est difficile de rompre. Je ne suis pas apeuré par ce virus mais je compte me montrer prudent", explique cet indépendant. "Il est également important pour moi de ne pas abandonner ce geste barrière"

"Cette épidémie ne s'est pas envolée au bout de quelques semaines"

Pour Laurent, il est clair que le pays est trop vite passé au jaune. "Même si le conflit entre l'Ukraine et la Russie est sur toutes les lèvres, le coronavirus circule toujours. Je connais d'ailleurs des personnes qui en sont toujours victimes. Cette épidémie ne s'est pas envolée au bout de quelques semaines. Hier encore, je me suis rendu au magasin muni de mon masque et de mon gel hydroalcoolique. Celui-ci a d'ailleurs déjà disparu au sein de quelques commerces, mais hors de question pour moi de m'en débarasser".

En permanence en contact avec autrui ainsi qu'avec les aliments dans le cadre de son métier, Laurent considère que, continuer à porter le masque est avant tout une preuve de respect pour les autres. Effectivement, certaines personnes qualifiées de vulnérables sont toujours à risque et pour Laurent, une part de la population à tendance à l'oublier. "Quelques clients de la friterie ont déjà fait part de leur volonté de garder le masque également. Bien entendu, je m'attends aux questions de certaines personnes. Le plus important est surtout de respecter le choix de tout le monde. Je cesserai de porter le masque lorsque je stopperai mon activité professionnelle. Pas avant", conclut Laurent Vinchent.