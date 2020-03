Il fermera ses portes au public dès ce vendredi soir.

L’équipe du foyer culturel de Beloeil (centre culturel de Quevaucamps) signale que toutes les activités sont annulées jusqu'au vendredi 3 avril inclus en conformité avec les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

"Cela concerne l'ensemble des activités publiques organisées par le Foyer Culturel de Beloeil mais également celles organisées par des tiers dans nos locaux : Melody Jazz Band, concert de l'Académie, conférences, ateliers et autres cours. Concernant le report éventuel de nos activités, nous serons dans la capacité de vous en dire plus dès ce mardi 17 mars. Des remboursements seront prévus. D'ici-là, merci de nous contacter uniquement par mail via : info@culture-beloeil.be Nous vous invitons donc à ne pas vous rendre dans nos bureaux", indique l’équipe.