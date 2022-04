Dans ces villages leuzois proches des N7 et N527, la vitesse est mise en cause, tout comme le trafic important de poids lourds. Pour Christian Ducattillon, chef de file de l’opposition PS, il est grand temps de passer à la concrétisation, sur le terrain, des décisions prises antérieurement pour Grandmetz et Chapelle-à-Wattines. Mais les procédures sont longues et compliquées.

“ On doit attendre l’accord de la tutelle avant de pouvoir commander les panneaux de signalisation ”, signale le bourgmestre libéral Lucien Rawart.