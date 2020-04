LEUZE Le service des sports propose un programme adapté aux débutants comme aux habitués.

Jusqu’à présent et sauf mot d’ordre contraire, il est encore permis de s’adonner à une activité physique, histoire de s’aérer l’esprit en cette période où le cerveau subit des tas de pressions. Les sportifs rongent un peu leur frein, certes, mais la résistance s’organise !

C’est ainsi que dans le cadre du confinement, le service des sports de Leuze propose un programme au départ destiné aux participants du projet Sport sur Ordonnance, mais qui en réalité peut s’appliquer au plus grand nombre. Pourquoi ?

"Il est général et permet de travailler et d’entretenir les principales qualités physiques, à savoir le cardio, le renforcement musculaire, la mobilité articulaire, l’équilibre et la souplesse, assure Ludovic Mauroy, responsable du service des sports de Leuze. Ce programme a été concocté par nos coachs, Sophie Coutier et Jennifer Delcampe, masters en sciences de la motricité. Jennifer est également diplômée en préparation physique. Elles encadrent et animent le projet Sport sur Ordonnance du service des sports et de la Régie communale autonome de Leuze, projet qui se réalise à LeuzArena."

Intérieur et extérieur

Le programme proposé permet de faire du sport en toute sécurité à la maison ou dans le jardin, du moins pour cell es et ceux qui ont la chance d ’ en avoir un .

"Si vous ne possédez pas de jardin, il est important d’ouvrir la fenêtre afin d’avoir un apport d’air frais durant votre activité physique, poursuit Ludovic Mauroy. Les monitrices se sont adaptées à la situation du citoyen lambda. Ce circuit peut donc se réaliser dans un petit espace et ne nécessite pas de matériel spécifique. De la sorte, chacun peut bouger pour sa santé."

Dans les fiches, les participants pourront retrouver des conseils pour réaliser correctement chaque exercice et le programme s’adapte à tous. Il est donc destiné à tous les âges et à tous les niveaux, du débutant au sportif confirmé.

Si les plus aguerris souhaitent renforcer la difficulté du circuit, il suffit d’augmenter le nombre de répétitions à réaliser par exercice ou le nombre de séries. Chacun a ainsi la possibilité d’adapter la difficulté du circuit pour partager cette séance en famille dans le salon, dans le jardin ou sur la terrasse.

Mais Ludovic apporte une précision d’importance. "Il est important de réaliser les exercices à faible ou moyenne intensité, eu égard aux recommandations du monde scientifique concernant le Covid-19. Les exercices effectués à haute intensité exposent davantage les sportifs au Covid-19. Bref, du sport, mais à intensité modérée. Il ne faut pas hésiter à vous ménager des pauses entre les exercices et séries si vous sentez une fatigue trop importante. Vous devez prêter une attention à ne surtout pas épuiser votre organisme."

Côté pratique, plusieurs solutions s’offrent à vous sur Facebook afin d’accéder au programme : la page du service des sports (Leuze Sports), la page LeuzArena ou la page Sport sur Ordonnance-Wallonie picarde.

"Nous allons publier des conseils pour pratiquer à domicile et préciser les bonnes pratiques par rapport au Covid-19. Grâce à ce contact avec la population, nous souhaitons retrouver sans période de transition l’ensemble des sportifs dans nos structures après le confinement", conclut Ludovic Mauroy.

G.Dx