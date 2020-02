© DR

Beloeil - Péruwelz - Leuze Le corps de Monique Haubourdin a été retrouvé dans le canal Nimy-Blaton M. Del.

La dame âgée de 72 ans n'avait plus donné signe de vie depuis le 16 janvier dernier.



C'est une triste découverte qui a été effectuée ce dimanche après-midi par les services de secours au sein du canal Nimy-Blaton, près du pont du Malot. En effet, le corps de Monique Haubourdin, portée disparue depuis le 16 janvier dernier, y a été repêché.



Âgée de 72 ans, Monique Haubourdin avait en effet quitté son domicile, situé au sein de la rue de la Fraternité à Bernissart sans plus jamais se manifester par la suite. Une disparition rapidement jugée inquiétante vu son état de santé nécessitant des soins médicaux...



À sa famille et à ses proches, la rédaction de la DH souhaite ses plus sincères condoléances.