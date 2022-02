Les actions et les projets du conseil consultatif communal de la personne handicapée (CCCPH) de Péruwelz ont été présentés aux conseillers communaux par Caroline Caucheteux, assistante sociale qui œuvre au service Égalité des chances du Plan de cohésion sociale et qui coordonne le CCCPH ainsi que le point Handicontact.

Pour rappel, c’est en juin 2016 qu’un premier appel à candidatures pour le CCCPH a été lancé auprès des citoyens et des différentes institutions et associations. Officiellement, le conseil de la personne handicapée fonctionne depuis janvier 2017 à Péruwelz. Présidé par Georges Hocq, il regroupe non seulement des élus mais aussi des citoyens et des représentants des institutions.