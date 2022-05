Sur proposition de la ministre de la Nature, Céline Tellier, et de la ministre du Tourisme, Valérie de Bue, le Gouvernement wallon a approuvé un budget de 5 millions d’euros pour la valorisation de quatre espaces naturels remarquables de Wallonie, dont les marais d’Harchies.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie

Le site des Marais d’Harchies bénéficiera d’une enveloppe d’1,4 million. "Il est reconnu d’importance internationale pour les oiseaux d’eau et leurs habitats et accueille de nombreux visiteurs, mais les infrastructures sur le site sont limitées et nécessitent d’être modernisées, soulignent les autorités politiques wallonnes.

Une réflexion sur la circulation dans l’ensemble du site, afin de préserver le calme des lieux en vue d’une augmentation potentielle des visiteurs, ainsi que la restauration de milieux naturels, sont également au programme de ce plan de valorisation. L’implication de bénévoles locaux comme des accompagnateurs permet d’accueillir le public de manière qualitative. Coordonné par l’intercommunale Ideta, le projet associe les communes, le DNF (Département de la Nature et des Forêts) et le DEMNA (Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole) du SPW et Natagora.

"La Wallonie regorge de pépites naturelles mais elles sont encore insuffisamment valorisées, tant pour y développer la biodiversité que pour y soutenir un tourisme doux et respectueux de la nature, indique Céline Tellier, ministre de la Nature. Concilier sauvegarde des espèces sensibles et accès au grand public à des espaces naturels de qualité est un défi."

Pour Valérie de Bue, ministre du Tourisme, "la valorisation et l’aménagement de nos sites naturels et patrimoniaux sont des priorités pour le développement du tourisme wallon."