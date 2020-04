Elle va redoubler de vigilance, surtout au vu des températures quasi estivales annoncées.

En Wallonie picarde comme ailleurs dans le pays, la police sera très attentive au respect des mesures de confinement ce week-end en raison du beau temps annoncé. Elle scrutera notamment les parcs.

La zone de police du Tournaisis et le bourgmestre de Tournai confirment que, comme depuis le début du confinement, les effectifs sont renforcés sur le terrain. Même son de cloche du côté d’Ath.

A Péruwelz également, des mesures ont été prises.

"Depuis le début du confinement déjà, les effectifs policiers sur le terrain on été doublés, indique Vincent Palermo, bourgmestre péruwelzien. Après une phase de prévention nécessaire, nous sommes passés à un volet plus strict. D’ailleurs, depuis ce vendredi, les horaires des gardiens de la paix ont été adaptés. Ils débutent en fin de matinée pour terminer en soirée afin d’être un maximum sur le terrain et de travailler en complémentarité avec la police. Ils pourront par exemple se rendre dans les espaces publics comme les parcs et au niveau des grandes surfaces afin de vérifier que tout se passe bien et aussi faire attention aux éventuels dépôts sauvages."