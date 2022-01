Les meilleures friteries de Belgique de l'année 2021 viennent d'être dévoilées. Au sein du classement, on y retrouve deux friteries de Wallonie picarde et plus précisément de Péruwelz. Implanté à la rue des Ecoles, l'Arrêt 110 détient la 6ème place. Cette dernière fait d'ailleurs souvent partie des meilleures friteries de Belgique. Créée en 2017 par, Laurent et son fils Alan, deux passionnés de la frite et du lien social, l’Arrêt 110 est une référence au coeur de Péruwelz. A eux deux, ils font découvrir à leur fidèle clientèle des hamburgers plus originaux les uns que les autres comme le Jack Pepper,garni avec des oignons cuits dans le Jack Daniel's.

"La particularité de notre friterie est sans aucun doute la qualité des produits que l'on propose à nos clients", indique Laurent. "Depuis 2015, nous avons jamais quitté les 6ères places du classement et ce n'est pas pour autant que nous changeons notre façon d'accueillir les clients et de travailler".

Dernière participation pour l'Arrêt 110

Devançée par quelques friteries Luxembourgeoises, Namuroises et le Soleno, le,repsonsable de l'Arrêt 110 a dévoilé que c'était sa dernière participation. "Cela fait dix ans que mon établissement existe et je souhaite aujourd'hui me retirer du concours. Je souhaite tout de même que l'année prochaine cela soit une friterie de Péruwelz qui remporte la 1ère place. Pour moi, la boucle est donc bouclée. Il faut désormais laisser la place aux autres", précise Laurent.

A la 3ème place de ce classement des meilleures friteries de notre pays, on rerouve le Soleno. Reprise en 2015 par Mélissa, la friterie de Péruwelz est un gage de qualité pour tous les amateurs de frites. "La particularité de l'établissement est sans aucun doute le large choix de burgers. Il est même possible pour la clientèle de le composer soi-même et de le commander via une application". Le Soleno est aussi réputé dans la région pour ses concours de "big burgers". Si vous passez dans le coinn n'hésitez pas à particper au défi.