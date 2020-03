Un kiné occupé à… tondre sa pelouse. Oui, ça arrive. C’était le cas ce mercredi de ce kinésithérapeute de la région qui, comme beaucoup de ses collègues, a été amené à ralentir ses activités.

"Nous avons reçu des recommandations de notre fédération, à savoir n’intervenir qu’auprès de ce qu’on appelle les nécessités vitales, autrement dit les personnes qui ont besoin d’une kiné respiratoire, et aussi pour les post-opérations immédiates. Évidemment, le temps de travail est réduit."

Pour la plupart d’entre eux, les kinés ont décidé de lever le pied afin de limiter les risques, aussi bien pour leurs patients que pour eux. "Pour 85 % des rendez-vous, nous les avons annulés de notre propre initiative. Pour le reste, ce sont les gens qui ont téléphoné pour annuler, poursuit ce kiné . Nous en avons discuté entre collègue et nous avons opté pour cette décision. C’est dans la logique des choses."

Un autre kiné nous signale que la solidarité de la population envers la profession est aussi à mettre en évidence. "Nous mettons des masques, des gants. On fait gaffe dans la mesure du possible. Nous sommes touchés comme d’autres par la pénurie de matériel, que ce soit au niveau des masques et du gel hydroalcoolique. Certaines personnes nous ont spontanément proposé leur stock personnel."

Bien entendu, les kinés ont été invités à limiter au maximum les contacts, notamment et surtout avec les personnes à risques. Certaines pathologies ne nécessitent pas des soins urgents, c’est clair. Les professionnels n’hésitent pas à faire travailler leurs patients… à domicile.

"Comme parade à cette crise sanitaire, nous avons mis en place des exercices à réaliser chez soi. Encore une fois, certaines personnes peuvent attendre un peu avant de recevoir des soins."

Cette réduction nécessaire du temps de travail aura un impact financier sur la situation de beaucoup. "Maintenant, nous espérons bien évidemment pouvoir bénéficier des aides relatives au chômage technique. On attend", indique ce kiné.

Un autre professionnel du secteur nous dit à peu près la même chose. "Je reste confiant par rapport au soutien financier que nous sommes en droit d’attendre. C’est impératif car certains ont investi dans du matériel, d’autres ont des crédits à honorer, une famille, des enfants. En attendant, limitons les contacts et si jamais on peut répondre à des questions par téléphone, qu’on privilégie ce moyen de communication pour l’instant."