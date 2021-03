© Vernon Baye

Originaire de la ville de Leuze, Vernon Baye a voulu faire découvrir aux habitants de la région, des lieux parfois peu connus de l'entité de Leuze. Initiative déjà connue dans d'autres régions, Vernon a voulu développer la créativité des habitants en lançant le projet, les cailloux voyageurs au sein de sa commune., déclare Vernon Baye.Le projet les cailloux voyageurs est une initiative qui fait appel à notre créativité et à notre imagination. Il suffit de décorer un caillou avec de la peinture acrylique et lors d'une promenade dans l'entité de Leuze, le déposer à l'endroit que l'on souhaite. Il est alors demandé de faire une photo de son caillou magnifiquement décoré sur le lieu où il a été déposé et de partager la photo sur le groupe Facebook dédiée au projet. Sur son chemin, un autre promeneur a alors le privilège de découvrir un caillou atypique et a la mission de le déplacer à un autre endroit.Malgré que ce projet soit à destination des enfants, de nombreux adultes décorent eux aussi leurs propres galets et laissent leur esprit s'évader. Des cailloux représentant des héros phares de nos dessins animés préférés en passant par des personnages tout droit sortis de l'imagination, les habitants de Leuze risquent d'être étonnamment surpris lors de leurs balades.Bien que cette activité développe notre créativité, cette dernière vise plusieurs objectifs et permet de nous évader en cette période particulièrement tourmentée.conclut Vernon Baye.