Le soixantième anniversaire du jumelage entre Leuze et la commune française de Loudun a lieu cette année et aurait dû faire l’objet de festivités d’envergure. Sauf que la crise sanitaire est passée par là et que les Loudunais ont logiquement préféré reporter ces festivités d’un an.

Mais les Leuzois ont souhaité marquer leur attachement à ce jumelage. C’est ainsi que la commune, afin de maintenir le lien, a créé une page Facebook Jumelage Leuze-Loudun - 60 ans d’amitié sur laquelle chacun peut venir déposer des photos et partager des souvenirs.

"Nous demandons également aux Leuzois de pavoiser avec le drapeau belge et français du samedi 22 au lundi 24 mai puisque c’est traditionnellement lors du long week-end de la Pentecôte que, tous les deux ans, les amis des villes jumelées se retrouvent, tantôt à Leuze, tantôt à Loudun", indique-t-on à la commune.

Les festivités du jumelage ont déjà mobilisé pas mal de monde par le passé, notamment des associations comme l’Espadon (natation) ou les cyclos des Feuilles Mortes qui n’hésitent pas à rallier Loudun sur leurs vélos, mais aussi les pompiers et la clique, les pongistes, les motards et les marcheurs. Preuve s’il en est besoin que lorsqu’il y a 60 ans, ils ont scellé leur pacte d’amitié, René Monory, maire de Loudun, et Henri Destrebecq, bourgmestre de Leuze, avaient vu juste.

En 2018, lors de la dernière rencontre, pas moins de 75 Leuzois étaient d’ailleurs encore inscrits au départ.

En attendant les prochaines réjouissances, n’hésitez pas à rejoindre Facebook pour découvrir ou redécouvrir les souvenirs liés à ce jumelage et à soixante années d’amitié.