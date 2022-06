La crise économique et sanitaire ont étonnement des bons côtés. C'est notamment le cas dans le domaine de la seconde main. Electroménager, ordinateurs, jeux vidéo, télévisions, livres ou encore textile, il est aujourd'hui difficile de ne pas trouver son bonheur. "", précise la gérante de la boutique Enfantin, spécialisée dans les vêtements d'enfants jusque 16 ans ainsi que les jouets.

Le point fort de la seconde main est sans aucun doute, le prix. Déjà utilisés ou parfois quasiment neufs, de nombreux articles sont achetés chaque jour par des citoyens partisan d'une consommation plus durable mais également par des clients qui font attention à leur portefeuille. En outre, trouver une malle des années 20, une jupe de l’époque flower power n'est pas peine perdue. Et pour cause, la mode est un éternel recommencement. Grâce à la seconde main, on trouve des objets et vêtements qui redeviennent à la mode.

"Au début, la seconde main était souvent associée aux personnes dans le besoin. Aujourd'hui, c'est un secteur qui se généralise. Une personne peut bien gagner sa vie et franchir les portes d'une boutique de seconde main. Il n'y a plus de barrière entre les classes sociales. Bien entendu, il y a toujours une infime partie qui se montre réticente et veut absolument se procurer des articles neufs. De plus, avec l'évolution de la société et de l'actualité, il a une réelle prise de conscience de la part des citoyens. Ils veulent consommer mieux pour eux-mêmes mais aussi pour notre environnement".

En 2021, un belge sur deux soit, 49% a acheté au moins une fois en seconde main. Ce pourcentage risque certainement d'accroître. "Vu comme l'inflation perdure, il est fort probable que le secteur de la seconde main va s'intensifier", conclut cette commerçante de Péruwelz.