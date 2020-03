La commune vous donne rendez-vous sur son site Internet pour tout savoir sur les mesures prises.

Le collège de Bernissart annonce plusieurs décisions, notamment celles-ci.

Les crèches restent ouvertes. Par contre, les activités de l’île aux dinos et les écoles de devoirs sont annulées jusqu’au 3 avril. Le stage de l’île aux enfants prévu du 6 au 10 avril est annulé.

Concernant les activités dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques…), elles sont annulées, peu importe leur taille, leur nature et leur caractère public ou privé.

Les activités du centre sportif sont annulées jusqu’au 3 avril.

Les terrains de foot et les buvettes de foot ne peuvent plus être occupés. Les entraînements et les matchs sont interdits.

Le stage prévu au centre sportif pendant les vacances de Pâques est annulé.

Les rassemblements dans les salles communales ou privées sont donc interdits (mouvements de jeunesse, clubs culturels,...).

La bibliothèque reste ouverte mais les ateliers cybernibus sont supprimés.

Les ciné-projections du mois de mars et la conférence gesticulée du 29 mars prévues à la Maison rurale de Blaton sont annulées.

Le musée de l'iguanodon est fermé du 14 mars au 5 avril inclus.

Les discothèques, cafés et restaurants sont fermés.

Rendez-vous sur www.bernissart.be pour en savoir plus.