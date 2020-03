Cours suspendus, établissements Horeca fermés et conseil communal à huis-clos.

A travers un communiqué du bourgmestre, Luc Vansaingèle, voici les mesures prises sur l’entité de Beloeil.

"Suite aux décisions du Gouvernement fédéral concernant les mesures à prendre en matière de lutte contre le coronavirus Covid- 19, le collège communal a réuni l'ensemble des responsables des services communaux ainsi que les directions des écoles de l'entité afin d'envisager l'application des mesures sur le territoire communal. A l'issue des échanges, le bourgmestre a décidé de prendre une ordonnance de police qui sera d'application dès ce vendredi 13 et ce jusqu'au vendredi 3 avril, veille des vacances de Pâques. Cette ordonnance vise une série de mesures impliquant les services communaux. Elle fera l'objet d'une évaluation et sera susceptible d'être adaptée ou reconduite. Les principales décisions sont les suivantes. Les cours des écoles fondamentales de l'entité tous réseaux confondus sont suspendus. Cependant, l'encadrement sera assuré pour les enfants dont les parents n'ont pas de meilleure solution. Les activités culturelles, sportives, alimentaires et récréatives organisées dans les salles publiques et privées sont interdites. Les cérémonies religieuses et civiles auront lieu dans l'intimité familiale. Les crèches et accueillantes d'enfants fonctionneront normalement. Cependant, des mesures supplémentaires prophylactiques et d'hygiène seront mises en place. La livraison des repas du CPAS est maintenue. Une livraison de repas à domicile et de denrées alimentaires sera mise en place pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de se rendre dans les magasins d'alimentation. Les établissements HORECA seront fermés. Durant les week-ends, ne pourront être ouverts que les pharmacies et les commerces d'alimentation. Les halls sportifs seront fermés. Le conseil communal du mercredi 18 mars aura lieu à huis-clos. Les services communaux restent accessibles au public. Au vu de la situation, il est recommandé de limiter les visites aux services les plus urgents. Ces mesures seront évaluées régulièrement en fonction de l'évolution de la situation. Le collège communal est conscient de l'impact de ces mesures contraignantes, mais estime que les questions de santé publique sont prioritaires. Le collège communal compte sur la compréhension de la population sur ces mesures dont l'objectif est de ralentir la propagation de l'épidémie et de garantir la santé de la population."