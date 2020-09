Le relais local de la Ligue des familles de Belœil propose différentes activités au centre culturel de Quevaucamps, dont un espace de rencontre pour les enfants de 0 à 3 ans et les parents, à savoir le Jardin des Petits Lutins.

L’équipe de bénévoles accueille enfants et parents les premier et troisième mercredis du mois de 9 h 30 à 11 h 30 sauf pendant les vacances scolaires.

Crise sanitaire oblige, il a fallu revoir le protocole d’accueil et donc le règlement d’ordre intérieur. Bernadette De Cocker, la responsable, peut désormais annoncer la bonne nouvelle. " La réouverture du Jardin des Petits Lutins aura lieu le mercredi 7 octobre pour le plus grand plaisir de tout le monde. La participation se fera sur inscription préalable et dans le respect strict des consignes sanitaires ", indique-t-elle.

Le règlement prévoit un maximum de sept enfants par séance et un maximum de deux adultes qui accompagnent. Le port du masque est obligatoire pour tous après 12 ans et il est demandé de se laver les mains fréquemment.

Les participants devront apporter leur propre collation. Les adultes pourront consulter sur place les livres de la bibliothèque du Jardin. Une fois touchés, ceux-ci doivent être déposés dans un bac en quarantaine et le prêt des livres n’est plus possible.

Un coin à langer sera installé dans le hall et il faut prendre avec soi un nécessaire de toilette. Voilà quelques mesures à respecter.

Inscription obligatoire avant le mardi midi par SMS auprès de Bernadette De Cocker au 0497/87 14 82. La participation est de 0,5 € pour les membres de la Ligue des familles et d’1 € pour les non-nembres.

G.Dx