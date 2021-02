Pour ces derniers, la digitalisation prend de plus en plus de place au sein de notre société. Sauf que tous les citoyens ne possèdent pas Internet voire même un ordinateur tout simplement. De plus, l'idée que les machines remplacent peu à peu les humains ne semble pas leur plaire non plus.

"Il y a, depuis plusieurs années, une forme de complaisance en laissant nos entreprises publiques déshumaniser le service au profit de la digitalisation. Nous sommes dans l'incompréhension totale et nous sommes inquiets pour toute une partie de la population. L'Agence du Numérique, dans son baromètre citoyen, est clair : 34 % des Wallons sont en situation de faiblesse vis-à-vis du numérique. Soit parce qu'ils n'ont pas accès à Internet, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences minimales pour l'utiliser correctement. Nous connaissons tous une personne qui est peu à l'aise avec les outils numériques", déclarent les deux présidents du PS.

Un accompagnement conseillé

Selon Marian Clément et Martin Wilfart, il aurait été préférable d'accompagner et d'aider les usagers avant cette déclaration.

" La SNCB annonce la fermeture des guichets avec une période de transition de six mois. N'aurait-il pas été plus simple d'accompagner et de former les usagers avant d'annoncer une fermeture pure et simple en pleine pandémie ? Les Leuzois et Frasnois seront directement impactés par cette fermeture. Il en va de l'avenir de ces deux zones rurales, de leur développement et de leur accès à un service public de qualité pour tous".

Les deux présidents du PS de Frasnes et de Leuze comptent suivre cette affaire avec beaucoup d'attention. " Nous resterons attentifs à ce dossier et nous ne manquerons pas d'interpeller le Ministre Ecolo sur ce dossier" , concluent les deux hommes.