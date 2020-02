Le grand jour approche. Le 22 février marquera la 40e édition du carnaval de Basècles avec le grand cortège.

En attendant, les soumonces étaient déjà de sortie ce samedi et en musique. Après un départ pluvieux en début d’après-midi, les acteurs, répartis en quatre cortèges pour l’occasion, se sont réchauffés en chantant et en dansant au rythme des cuivres, des tambours et de la grosse caisse. Les différents cortèges déambulent dans tous les coins, même reculés, du village afin d’en faire profiter les habitants.

En début de soirée, il est de tradition que tout le monde se retrouve du côté de la salle du Peuple. Là, Luc Van der Stichelen, président du carnaval, remet un cadeau à chaque société jubilaire.

Et cette année, c’était un festival. Car en plus des Crocheux, présents à travers leurs fondateurs depuis quarante ans, six autres sociétés fêtaient un anniversaire un peu spécial.

Bon anniversaire !

C’était le cas des Marsup’Amis, qui agitent leur longue queue depuis 5 ans. Les Fleurs en folie, elles, célébraient leurs dix ans. "En réalité, elles existent depuis quinze ans mais ont connu des interruptions. Il semble qu’elles aient cette fois envie de poursuivre plus régulièrement" , a indiqué Luc Van der Stichelen.

La présence des Toudis, à savoir les pensionnaires de la Pommeraie, remonte à vingt ans déjà. Un sacré bail pour une société qui apporte de la diversité aux festivités et dont la participation est appréciée.

Les Diablesses, qui manient le trident à la perfection et les Arsouilles, multicolorés et toujours en vadrouille, fêtaient leur quart de siècle. Quant aux Polichaux, dont la tenue et le nom font référence à d’anciens métiers, ils sont là depuis trente ans, avec comme porte-drapeau leur célèbre Bernadette !

Avant de remonter vers la place pour le rondeau, Luc Van der Stichelen a lui aussi reçu un présent de la part des Basoulous, ceux-là qui détenaient ce samedi les clés de la salle des fêtes pour y mettre une ambiance de folie.