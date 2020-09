La LeuzArena va ouvrir ses portes au public ce dimanche 13 septembre de 10 heures à 19 heures. Des initiations sportives gratuites seront proposées mais uniquement sur inscription eu égard au respect des mesures Covid.

Le site sera bientôt doté de deux grandes salles supplémentaires. "Les travaux sont en cours et se termineront en décembre", indique Paul Olivier, échevin des Sports et des Infrastructures sportives.

L’offre de la LeuzArena s’avère pour le moins éclectique. Enfants, ados, adultes et seniors peuvent s’y retrouver.

"Le projet sportif a été construit de façon à pouvoir contenter l’ensemble de la population, en pensant également à intégrer les personnes fragilisées et éloignées du sport, confirme ainsi Ludovic Mauroy, chef du service des sports et gestionnaire de la LeuzArena. Nous avons développé l’activité physique adaptée mais nous avons également intégré des activités douces comme marche, Pilates, marche nordique ou encore un module de Je cours pour ma forme."

Ludovic ajoute que l’objectif n’était pas de faire concurrence aux activités déjà développées par les clubs du centre sportif mais de composer une offre complémentaire.

"Nous avons commencé aussi à développer certains cours en pensant déjà aux nouveaux espaces, comme la future salle de cours collectifs dans laquelle il y aura nos cours de Pilates, Partyrobics et d’autres disciplines."

En janvier, des abonnements au nouvel espace fitness seront proposés. "Cet espace disposera d’un volet cardio avec une quinzaine de machines et d’un espace musculation et renforcement musculaire."

Pour définir cet espace et répondre aux attentes du plus grand nombre, un gros travail a été effectué. As du karaté, Ludovic a pu apporter son expertise en tant qu’ancien athlète de haut niveau en s’appuyant sur ses expériences aussi bien positives que négatives de la fréquentation de ce type d’infrastructures.

"Il s’agit de répondre aux attentes des sportifs occasionnels mais également des sportifs confirmés, voire de haut niveau qui recherchent un travail de musculation avec des engins spécifiques."

Ludovic précise que deux clubs vont intégrer le centre sportif : le club de gymnastique Agripet et Les fous du volant (badminton).

"L’offre était déjà très complète mais dès janvier, nous pourrons offrir encore plus et rassembler dans un même lieu les sportifs. C’est un avantage pour les familles au sein desquelles chaque membre pratique une activité."

Pour tout savoir sur le programme de dimanche, page Facebook LeuzArena.

Geoffrey Devaux