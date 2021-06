L’actualité était double du côté de LeuzArena ce mardi. L’ancien site Motte s’agrandit sur plus de 2500 m² pour désormais atteindre les 5000 m² de surfaces sportives. Jean-Luc Crucke, ministre des infrastructures sportives (Région wallonne), est venu lancer officiellement l'exploitation de ces nouveaux espaces.

La deuxième nouvelle, c’est la reconnaissance du centre comme centre sportif local intégré (CSLI). Et c’est Valérie Glatigny, ministre des Sports (Fédération Wallonie-Bruxelles), qui a remis la plaque de reconnaissance.

"LeuzArena devient un véritable temple du sport", a assuré le bourgmestre, Lucien Rawart, qui est revenu sur l’historique des lieux depuis l’assainissement de l’ancien site Motte jusqu’aux réalisations actuelles.

Une piste !

Le bourgmestre a aussi fait état de l’introduction d’un projet de piste d’athlétisme à proximité de LeuzArena, "un dossier qui constituera le chainon manquant pour répondre à la demande des sportifs", a-t-il dit.

"LeuzArena devient un des plus grands centres sportifs de Wallonie, a ajouté Paul Olivier, échevin des sports. LeuzArena, c’est plus de 20 clubs, plus de 30 activités sportives et plus de 1600 utilisateurs chaque semaine auxquels il faut ajouter 200 jeunes et enfants issus des écoles de l’entité. Grâce notamment à l’ouverture de notre espace fitness, nous pourrons atteindre les 2000 utilisateurs chaque semaine."

Application pour réserver

L’échevin a aussi évoqué l’application Leuze Sports qui vient d’être mise en service. "Elle permet aux utilisateurs d’avoir accès aux plannings pour réserver une salle, un terrain ou encore de s’inscrire à un stage ou à une séance de fitness avec possibilité d’effectuer le paiement en ligne."

© Devaux



Quant aux deux nouvelles salles de 1350 m² environ chacune, elles vont bien entendu élargir le panel des offres sportives. Au premier étage, on retrouvera la salle dédiée surtout au tennis de table, aux cours collectifs mais aussi l’espace boxe et la salle de fitness avec ses espaces cardio et musculation. Au second étage, il y a le bijou architectural de LeuzArena, le WOW hall. Une architecture qui rappelle que le site a été un fleuron du secteur textile.

Nicolas Dumont, président de la Régie communale autonome, a voulu mettre en avant "un centre tout à fait moderne et performant en termes énergétiques aussi dans l’optique de réaliser des économies d’énergie, avec un contrôle à distance de l’appareillage."

La ministre Glatigny a pour sa part qualifié le projet de magnifique. "C’est une inauguration qui a beaucoup de sens dans la mesure où ce mercredi 9 juin sera un jour important pour la reprise sportive. Cette infrastructure permet à la fois la pratique du sport pour tous et du sport de haut niveau."

Jean-Luc Crucke, lui aussi, parle "d’une des plus belles réalisations de Wallonie. Quasi tous les critères du nouveau décret sont rencontrés ici à travers cette infrastructure."

A présent, Ludovic Mauroy, directeur de la Régie, va pouvoir, avec son équipe, faire tourner LeuzArena de manière encore plus optimale.

© DR

© DR