Un ordre du jour famélique mais pour apporter de la consistance au menu du conseil, les autorités ont invité l’IPPLF afin d’exposer ses projets de rénovation urbaine et de création de logements.

Le plus emblématique concerne la redynamisation d’une partie de la Grand-Rue, à travers la construction de 13 appartements et de 4 cellules commerciales modulables au rez-de-chaussée. Un projet conjoint mené par la Commune et la société de logements.