Excellente nouvelle pour la commune de Leuze. Ce jeudi, le Gouvernement wallon a dévoilé les communes retenues dans le cadre de l’appel à projets. Leuze en fait partie et recevra un subside de 300 000 €.

La commune, qui vient de valider son Plan Communal de Mobilité et commence à le mettre en œuvre, a de nombreux projets en faveur du vélo. Elle a d’ailleurs été récompensée pour ses actions dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, tant par le SPW Mobilité qui lui a octroyé le 3e prix des villes wallonnes participantes que par les Leuzois qui ont plébiscité ses actions, ce qui lui a permis de décrocher le premier prix J’aime ma commune organisé par la DH et Axa (voir photo).



Leuze a également été retenue comme commune pilote par le SPW et le cabinet du ministre Philippe Henry pour un projet d’amélioration des cheminements cyclo-piétons dans un rayon de 3 kilomètres autour de la gare et son important potentiel de mobipôle.

"Je me réjouis de cette dynamique en faveur de la mobilité active et tout particulièrement du vélo, explique Nicolas Dumont, échevin de la Mobilité. Nous avons de nombreux projets qui visent à favoriser l’usage du vélo, à mieux partager l’espace, à prévoir du stationnement pour les vélos et des itinéraires sécurisés et agréables. Ce subside va nous y aider. Je le prends aussi comme une reconnaissance de notre travail et une motivation à le poursuivre !"