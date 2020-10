Le collège communal leuzois va offrir aux associations 50% de remise sur le coût de la location d’une salle communale et ce jusqu’en décembre 2021.

Pour de nombreuses ASBL (sportives, culturelles, sociales, mouvements de jeunesse…), l’organisation des activités de l’année est financée via des soupers, des soirées, des tournois ou des spectacles. Or, depuis le début de la crise du COVID 19, les mesures de distanciation sociale et les interdictions de rassemblement ont empêché la tenue de ces événements.

L’impact sur le secteur associatif est important et le collège, sur proposition de l’échevin des sports Paul Olivier et de l’échevine de la cohésion sociale Mélanie Lepape, a décidé de soutenir les ASBL selon des critères.

Vous représentez une association sportive, culturelle, sociale, un mouvement de jeunesse, un service-club… qui :

-a son siège social à Leuze-en-Hainaut et organise ses activités sur l’entité

-reçoit un subside communal du service des sports

-est un mouvement de jeunesse subsidié par la Ville

-fait partie des affiliés du centre culturel

-fait partie des partenaires du Plan de cohésion sociale

-fait partie des services clubs de l’entité

Vous souhaitez organiser une activité, une réunion dans une des salles communales suivantes : salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, salle de Pipaix ou Tourpes.

Dans ce cas, vous pouvez prétendre à la mesure et cette remise de 50% vaut pour une journée d’occupation (24h). La caution obligatoire, l’assurance et le forfait pour les charges restent dus.

N’hésitez pas à introduire votre demande auprès du Collège communal (avenue de la Résistance, 1 à 7900 Leuze-en-Hainaut).

Même si vous ne faites pas partie des associations correspondant aux critères énumérés ci-dessus, le collège examinera chaque demande.