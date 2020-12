Le CPAS de Leuze a souffert en 2020 et ses finances aussi, en raison de l’impact du Covid. C’est le constat au moment de discuter du budget 2021 du centre.

"Les montants des aides gouvernementales ont été inférieurs aux montants des frais auxquels nous avons dû faire face, comme l’achat de matériel, pour la maison de repos surtout ou l’aménagement d’un espace pour les visiteurs", a détaillé Béatrice Fontaine (MR), présidente.

Impact négatif aussi au niveau des recettes. "La capacité de notre maison de repos a dû être réduite pour la mise en place de chambres d’isolement lors de la seconde vague. Il faut savoir que nous avons connu 13 décès au home lors de cette deuxième vague. Notre taux d’occupation, fixé à maximum 97% d’habitude, est de 90% seulement aujourd’hui."

En raison des confinements, le pool petite enfance n’a pu tourner non plus à plein régime. La présidente a également indiqué que les repas n’ont pas été livrés dans les écoles pendant plusieurs mois et que la boutique à retouches et le taxi social ont eux aussi été impactés. Bref, un manque à gagner global.

La Ville va octroyer au CPAS, en plus de sa dotation habituelle, une dotation exceptionnelle de 400 000 € pour faire face surtout à la cotisation de responsabilisation. Une problématique récurrente et pointée du doigt par Baptiste Leroy (Ecolo).

La situation risque de malmener les finances dans des proportions plus importantes encore dans les années à venir. Nommer le personnel constitue-t-il la solution idéale ? Pas sûr.

"Il y a 30 ans, un président de CPAS avait nommé tout le monde, a expliqué Béatrice Fontaine. Or, aujourd’hui, il n’y a plus assez de personnes nommées actives. Le problème, c’est que si on nomme, on va gagner sur les cotisations, mais on va payer plus de charges patronales, qui sont de plus de 45% contre 33% pour un contractuel."

Selon Baptiste Leroy, "il serait intéressant de savoir ce que va coûter la nomination des agents, tout en sachant qu’il s’agit là d’un moyen de stimuler le personnel, de valoriser les employés sans les soupçonner de vouloir jouer avec le système et de profiter de leur nomination pour s’absenter."

A ce sujet, la présidente a indiqué qu’il fallait remercier le personnel pour le travail fourni durant cette année 2020 et cette crise sanitaire.

Nommer, mais qui ?



Lucien Rawart (MR), le bourgmestre, souligne que la réflexion sur ces nominations ne date pas d’hier. Il a lu un courrier de l’ORPSS, l’office des régimes particuliers de sécurité sociale, datant de 2015.

"Ce courrier stipule qu’il y a plusieurs facteurs aléatoires, ce qui veut dire qu’il est difficile de dire combien d’agents il faut nommer. Nommer des jeunes, avec moins de cotisations mais plus longtemps ? Ou des anciens avec plus de cotisations mais admis à la retraite plus vite et qui vont augmenter notre charge ? Un peu des deux ? Bref, rien n’est facile. Quand j’étais président, nous avons fait une politique de nomination du personnel paramédical par exemple. Le choix est compliqué et le calcul savant. L’union des villes et communes s’est penchée sur le calcul de la cotisation de responsabilisation, un coût qui va devenir intenable pour toutes les communes bientôt."

Pour Baptiste Leroy, dont le groupe s’est abstenu sur ce budget du CPAS, il est grand temps de prendre ce problème à bras-le-corps.

"Ecolo plaide depuis longtemps pour qu’une réelle réflexion soit menée afin d’établir une stratégie de gestion des ressources humaines qui permette de stopper cette hémorragie mais aussi de récompenser le personnel qui mène à bien ses missions souvent dans des conditions très difficiles !"

Nicolas Dumont (Idées) fait remarquer que "certaines communes wallonnes se dirigent vers une faillite virtuelle et donc, les règles du jeu pourraient changer très prochainement. Il faut mettre les gens autour de la table. Il ne suffit pas de nommer, car cette solution ne prend pas en compte la différence de cotisations, ni la question des APE ainsi que la réalité cruelle pour l’employeur, à savoir le poids maladie de fin de carrière avec parfois des doubles salaires à payer. Maintenant, nommer quelqu’un, je suis d’accord avec Baptiste Leroy sur ce point, ne veut pas dire que la personne va en profiter et donc s’absenter souvent."