Plusieurs biens d’Église sont récemment devenus des trésors protégés suite à leur classement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, reconnaissant ainsi leur grand intérêt artistique ou esthétique, historique ou technique. Ces biens classés ne pourront être transformés ou restaurés que moyennant une autorisation de la Fédération.

Parmi les œuvres concernées figure la paire d’aigles-lutrins de la collégiale Saint-Pierre à Leuze, un travail de dinanderie sorti des ateliers du Tournaisien Guillaume Lefèvre et datant du milieu du 15e. Ces deux lutrins sont les témoins des pratiques de fonderie des ateliers tournaisiens du 15e siècle. "Il s’agit d’un patrimoine important pour lequel on peut envisager de solliciter des subsides en vue d’une rénovation, souligne Nicolas Dumont, échevin des cultes à Leuze. Ces œuvres ont survécu aux incendies de la collégiale."

Comme il est mentionné dans les extraits de procès-verbal de la Session Protection du patrimoine culturel mobilier, "le premier a été offert à la collégiale par le chanoine Jean de Montegny en 1449 tandis que le second est une donation à peu près à la même époque du chanoine Pierre de Hermaville. Le nom du fondeur est mentionné dans l’inscription de dédicace du premier lutrin. Pratique propre à cet atelier, le plumage de l’oiseau conserve la trace de la toile appliquée à l’intérieur du moule préalablement à la fonte pour y bloquer le noyau. L’ensemble repose sur une base moulurée en pierre noire de Tournai. Le second lutrin est plus petit et semble avoir été remanié à diverses reprises, contrairement au grand lutrin qui lui, est conservé dans son état d’origine. L’intérêt de classer les deux aigles lutrins provient du fait que l’un est utilisé pour la lecture des Évangiles et l’autre pour la lecture des Épitres. Le dédoublement de l’usage liturgique de lutrins distincts est attesté dans d’autres églises européennes. Il est cependant le seul témoin de cette pratique sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

A noter que la valeur ethnologique a été ajoutée aux arguments de classement avec la qualification de trésor.