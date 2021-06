Ysaline Remy ayant décidé de démissionner de son poste de conseillère communale puisqu’elle va déménager, il fallait que le MR désigne une personne pour la remplacer. C’est Benoit Fockedey qui devient donc conseiller communal. Il a fait ses débuts lors de la séance qui s'est tenue par visioconférence et au cours de laquelle il a été question notamment des subsides aux clubs sportifs. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Benoit Fockedey est âgé de 43 ans. "J'avais hésité à me lancer dans l'arène politique leuzoise en 2012 pour finalement m'investir activement lors des dernières élections en 2018, car l'envie de faire bouger les lignes était toujours présente, explique-t-il. Parmi mes matières de prédilection, il y a l'enseignement scolaire et culturel car c'est par la connaissance que passera notre avenir. Je pointe aussi l'emploi et l'accès à celui-ci, car si chacun trouve sa place dans notre société, il sera un citoyen épanoui et autonome financièrement. Autre élément important, la bonne gouvernance, autant en gestion financière que sur le mandat pour réconcilier le citoyen avec le politique. Concernant ce dernier point, au MR leuzois, en votant le décumul des mandats de conseiller communal et de CPAS, nous faisons figure de bon élève."

Dany Garbin était le premier suppléant au niveau du MR mais il siège au conseil du CPAS et restera en fonction à ce poste.