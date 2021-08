Après plus d’un an d’absence, les membres du comité de Bon-Air Renouveau se sentent mieux. Ils sont heureux d’annoncer l’organisation de la 9e édition de Bon-Air en Fête qui célèbre également les dix ans de l’association. Du jeudi 26 au dimanche 29 août, le quartier vivra au rythme de Bon-Air en Fête…autrement et en plein air !

"Notre programme englobera quatre journées de festivités intergénérationnelles, indique Jérôme Brismée, administrateur-délégué. Organiser une telle manifestation dans le contexte que nous connaissons, avec des paramètres variant régulièrement, n’a pas été chose facile pour notre comité. La sécurité de nos membres, celle du public et le respect des protocoles actuels, à venir ou pouvant encore être modifiés nous ont poussés à faire des choix parfois difficiles. Mais aujourd’hui, nous pouvons proposer un programme complet, gratuit et intergénérationnel."

Les membres et les bénévoles vont se relayer durant près d’une semaine pour faire en sorte que cette nouvelle édition se passe dans les meilleures conditions. Les géants, eux, danseront lors du cortège folklorique du dimanche 29 août avec d’autres géants accompagnés de fanfares de la région comme les Pompiers Leuzois, Les Compagnons Tourpiers, Huissignies, Lorette, Moulbaix ou encore Irchonwelz. "Pour fêter les dix ans de l’association, l'orchestre international du SHAPE nous fait le plaisir de se produire lors d'une soirée supplémentaire. Il sera présent le mercredi 25 août à 19h30", précise Jérôme Brismée.