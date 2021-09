La situation financière de la Régie communale autonome (RCA) de Leuze n’est pas florissante. La crise sanitaire n’a rien arrangé et au moment de présenter les comptes 2020 de la RCA, Yannick Fisenne, du cabinet Isiro, n’en a pas fait mystère. "La gestion des infrastructures sportives a été fortement impactée par la crise. Au niveau du chiffre d’affaires global, on est passé d’1,086 million fin 2019 à 620 000 fin 2020, soit une diminution de 43%."

Si le chiffre d’affaires du centre Dujardin est resté stable, celui de la piscine (-56%) et de LeuzArena (-30%) ont trinqué. "Maintenant, il y a eu une directive de la TVA, poursuit Yannick Fisenne. La Régie doit normalement poursuivre un but de lucre et ne peut pas être subventionnée par une dotation traditionnelle mais par un subside lié aux prix. Mais l’administration ne regardera pas au but de lucre durant la période qui va de mars 2020 à septembre 2021. Et si l’intervention communale a diminué de moitié environ, il faut donc souligner une compensation via un subside de fonctionnement de 261 000 € octroyé par l’administration pour combler les pertes liées au Covid. Il faudra éviter d’avoir des pertes récurrentes comme ces dernières années. La perte globale est ici de 110 000 € pour l’exercice mais je le répète, l’administration fera preuve de compréhension."

Nicolas Dumont (Idées), président de la Régie, évoque "une année désastreuse et des choix compliqués à faire. Nous avons dû passer par du chômage économique pour limiter la casse. Nous n’avons reçu aucune aide des pouvoirs de tutelle. Au final, c’est la Régie qui va trinquer. C’est regrettable, d’autant que d’autres secteurs ont été aidés et que la RCA remplit tout de même des missions de service public. Malgré un protocole strict à respecter et des conditions peu encourageantes, nous avons fait le choix d’ouvrir la piscine."

Il y a quand même des éclaircies dans la grisaille. Les aménagements des bâtiments du centre d’affaires Dujardin sont finis tandis que LeuzArena peut tabler sur ses nouvelles salles et que la nouvelle piscine arrivera en 2024. Quant au contrôle TVA évoqué par Jacques Dumoulin (MR), le président de la RCA a répondu qu’il ne fallait pas avoir trop de certaintes. Il aura lieu en septembre.

Tous les groupes politiques ont voté ces comptes 2020, mais Baptiste Leroy (Ecolo) a tout de même pointé les déficits récurrents. "On est encore à 100 000 € environ ici. La commune doit se rendre compte qu’elle devra assumer les investissements de la RCA, notamment pour la piscine et que la RCA va devoir, par la mise en place d’activités, atteindre un but de lucre. Pour le reste, les comptes sont bien tenus."

Le bourgmestre, Lucien Rawart (MR), est clair. "Ces investissements, nous en avons débattu en collège et nous sommes d’accord pour les réaliser. La piscine, même si elle est neuve, sera déficitaire, nous le savons." A ce sujet, Nicolas Dumont, qui reconnaît que la Régie doit faire des bénéfices via ses activités, a évoqué des contacts politiques avec des représentants d’autres communes qui gèrent des piscines.



Service technique identique...



"Une personnalité politique comme Jean-Luc Crucke, lors d’une interview, a parlé de la possibilité de travailler en supracommunalité pour gérer les infrastructures sportives. Les communes voisines ne doivent pas pour l’instant supporter les coûts liés à notre piscine. Mais si, en conférence des bourgmestres, on peut trouver des alliés, on pourrait travailler sur un pot commun, à savoir un service technique de qualité pour la maintenance des piscines et amortir ainsi les coûts. On l’a bien fait pour la zone de secours avec succès. On peut l’imaginer avec les piscines."

De son côté, Christian Ducattillon (PS) s’attendait à des difficultés au vu des événements de 2020. "Les recettes ne sont pas suffisantes. Maintenant, il faudra veiller à valoriser le site Dujardin. Quant à la piscine, nous sommes bien entendu pour son maintien."